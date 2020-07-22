Названы самые популярные у россиян места для отпусков в 2020 году

Большая часть россиян (83%) планирует в текущем году на фоне пандемии провести свои отпуска на родине. О самых популярных направлениях рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Выяснилось, что чаще всего опрошенные говорили, что поедут отдыхать летом в Крым. За такой вариант выступили 12% респондентов, еще 9% захотели посетить Санкт-Петербург, а по 8% россиян выбрали Сочи и Адлер. В Москву собираются 7% проголосовавших, 4% — в Анапу и 3% — в Краснодар.

Кроме того, 17% респондентов, не захотевших отдыхать в России, заявили, что поедут путешествовать по Турции (3%), Белоруссии (2%) и Таиланду (2%).

В опросе поучаствовали более тысячи человек из всех регионов России.

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