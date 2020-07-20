Балтийские страны отказываются от российской нефти
Страны Балтийского региона отказываются от российской нефти сорта Urals из-за низкой рентабельности ее процессинга, передает агентство Argus.
С 24 апреля российская нефть начала торговаться с премией к сорту Brent, которая к концу июня достигла рекордного показателя $2,45 за баррель.
В связи с этим, Финляндия, Польша и Литва стали сокращать импорт российской нефти и переходить на альтернативное сырье с месторождений Каспийского и Северного морей.
Как отмечает агентство, подорожание Urals связано с сокращением объемов добычи нефти по соглашению ОПЕК+ и высоким выходом дизельного топлива.
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