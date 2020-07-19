Наказание за нарушения при продаже табака могут ужесточить

В Государственную думу поступили поправки к законопроекту о внесении изменений в КОАП, предлагающие увеличить штрафы за нарушения при реализации табачной продукции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Предлагается увеличить штрафы за продажу табачных изделий несовершеннолетним, а также за продажу насвая и снюса, указано в сообщении.

Так, за продажу табака несовершеннолетним штраф для граждан может составить от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 70 тыс. руб., для юридических — от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

По новым правилам, при продаже насвая и снюса штраф для граждан может составить от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических - от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой 21 июля.

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