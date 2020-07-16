Путин заявил, что решения по борьбе с кризисом «попали в точку»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в России меры по борьбе с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, «попали в точку», тем не менее не обошлось без проблем. Об этом сообщает ТАСС.
«Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали <...> Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали», — сказал глава государства.
Президент особо отметил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и другое.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
— Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки