Путин заявил, что решения по борьбе с кризисом «попали в точку»

Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в России меры по борьбе с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, «попали в точку», тем не менее не обошлось без проблем. Об этом сообщает ТАСС.

«Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали <...> Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали», — сказал глава государства.

Президент особо отметил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и другое.

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