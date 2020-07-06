Минтруд спрогнозировал численность пенсионеров через десять лет
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Люди старше трудоспособного возраста будут составлять около трети населения России через десять лет, указано в докладе Министерства труда и социальной защиты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
По данным министерства, численность пенсионеров в стране к 2030 году увеличится до 43,7 млн человек.
Таким образом, через десять лет пенсионеры будут составлять 29% населения страны, указано в докладе.
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