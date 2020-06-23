Набиуллина перечислила нерешенные проблемы российского финсектора

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина перечислила вопросы российского финансового сектора, требующие решения, сообщает РИА «Новости».

«Эпидемия достаточно хорошо показала, где у нас сильные места... Одновременно сейчас наиболее ярко видно нерешенные вопросы, и по многим из них нам нужна помощь законодателей», — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Среди слабых сторон она отметила защиту потребителей финансовых услуг, комиссии и лимиты по денежным переводам и развитие дистанционных финансовых сервисов.

Среди сильных сторон Набиуллина выделила устойчивость финансовых институтов и сформированный базис финансовых технологий.