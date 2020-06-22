На Кипре не будут требовать от иностранных туристов справку о COVID-19

Власти Кипра решили, что больше не будут требовать от иностранных туристов, которые прибывают в страну, справки об отсутствии заражения коронавирусом, передает The Guardian.

До сих пор отдыхающим нужно было предоставить справку, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр, что они не больны COVID-19.

По данным издания, теперь в кипрском министерстве туризма решили отказаться от данной схемы и ограничиться проверкой на коронавирус только 15% из иностранцев, прибывающих в страну.

Ранее власти Кипра ранее заявили, что если на их территории иностранный отдыхающий заразится COVID-19, то они возьмут на себя все расходы, связанные с лечением.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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