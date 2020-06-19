В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Глава региона опубликовал копию приказа, из которого следует, что запрет на продажу алкоголя с 20.00 до 10.00 признан утратившим силу.
Ограничения на продажу спиртного были введены 20 апреля текущего года. Жители Свердловской области могли купить алкогольные напитки только с 10.00 до 19.00.
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