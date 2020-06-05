Власти Петербурга сообщили, когда откроются непродовольственные магазины

В Санкт-Петербурге непродовольственные магазины откроются 8 июня, пишет ТАСС со ссылкой на правительство города.

«В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились почти 18 тыс., скончался 291, выздоровели семь тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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