В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.

«Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым», — сказала Стамбульникова.

По ее словам, полторы сотни отелей и пансионатов, которые входят в ассоциацию, решили не повышать цены на отдых в этом году. Стоимость размещения в них сохранится на уровне 2018-2019 года.

Она также добавила, что в настоящее время владельцы отелей подготавливают места для клиентов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: закупают гигиенические принадлежности, кварцевые лампы и средства индивидуальной защиты.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за ослабления пандемии коронавируса с 15 июня в регионе отели получат право на размещение постояльцев из числа жителей полуострова. Для остальных отдыхающих въезд на территорию Крыма будет разрешен позднее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Крым подготовил план открытия курортного сезона

— Электронную систему учета туристов создают в Крыму

— Власти Крыма передумали брать с приезжающих плату за обсерватор