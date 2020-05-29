Цена нефти WTI превысила $35 за баррель впервые с 11 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что нефть WTI подорожала на 4,63% — до $35,27 за баррель. Марка Brent тоже выросла в цене на 4,41% — до $37,62 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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