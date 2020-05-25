«Известия»: россиянам могут возместить расходы из-за перехода на удаленку

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила начать компенсировать расходы тем россиянам, которые перешли на удаленную работу. Об этом пишут «Известия».

Издание сообщает, что федерация уже разработала соответствующий документ, который передала в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии с документом, работодатели будут должны компенсировать затраты сотрудников на электроэнергию, высокоскоростной интернет, телефонную связь и компьютерные программы. При этом общая сумма таких затрат оценивается в 3 тысячи рублей.

ФНПР предлагает включить в Трудовой кодекс поправку о временной удаленной работе. В ней указано, что между работодателем и сотрудником нужно оформить дополнительное соглашение, чтобы зафиксировать изменение трудового режима. В этом документе будет прописан порядок возмещения расходов, график рабочего дня на удаленке.