В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
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Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
«Я думаю, с 1 июля начнут открываться по всей стране гостиницы, рейсы воздушного и наземного транспорта», — сказал Дегтярев.
Председатель комитета считает, что цены на отдых снизятся после пандемии, потому что компаниям придется заново завоевывать клиентов.
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