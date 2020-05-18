Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие от кризиса отрасли

Представители малого и среднего бизнеса в России рассказали, какие отрасли больше всего страдали от кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на результаты опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

Так, 82,9% респондентов считают, что больше всего от кризиса, вызванного коронавирусом, пострадала ресторанная отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% опрошенных. 48,5% заявили о проблемах в производственной сфере.

По мнению 81,5% опрошенных, кризис легче всего переживают работники IT-индустрии, телекоммуникационной отрасли (54,2%) и медицины (37,1%).

Кроме того, более 83% респондентов считают, что в нынешней ситуации стоит рассчитывать только на себя и на надеяться на помощь государства. Для спасения бизнеса 34% опрошенных предложили автоматизировать процессы, 21,3% считают, что часть сотрудников нужно перевести на пожизненную «удаленку» и частично отказаться от офисов.

Опрос проводился среди 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.