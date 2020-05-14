Саудовская Аравия открыла два месторождения нефти

Саудовская Аравия в начале 2020 года обнаружила два месторождения нефти, сообщил телеканал »Аль-Арабия» со ссылкой на нефтегазовую компанию Saudi Aramco.

«Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит об открытии двух новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии в соответствии с требованиями законодательства и правил в этом отношении», — информирует телеканал.

Саудовская Аравия находится на третьем месте по объему добычи нефти.

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