Более 1,85 млн пенсионеров в Москве получили выплаты за соблюдение самоизоляции

В Москве более 1,85 млн пенсионеров и лица с хроническими заболеваниями получили выплаты за режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что каждый из них получил 4 млн рублей.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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