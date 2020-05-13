Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил об отсутствии планов у регулятора понижать до отрицательных показателей базовую ставку. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что такой вопрос даже не рассматривается.

По его мнению, масштабы и темпы экономического спада в США, который произошел на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, не имеют прецедентов.

»(Масштабы и темпы. — примечание «Газеты.Ru») значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны», — добавил Пауэлл.

Он также отметил, что достигнутые в области создания рабочих мест успехи «уже сошли на нет».

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