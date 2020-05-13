Более 2 млн заявлений на детскую допвыплату подано за последние сутки

Свыше 2 миллионов заявлений на допвыплату на ребенка было подано за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Ранее правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Согласно постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

«За прошедшие сутки ... было подано более 2 миллионов заявлений на эту выплату (10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет)», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что все заявления были поданы через сервис Государственных услуг.

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