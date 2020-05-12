ГД в I чтении приняла законопроект о праве арендатора досрочно расторгнуть договор

Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве пострадавших от эпидемии коронавируса и неспособных оплачивать арендные платежи организаций и индивидуальных предпринимателей в одностороннем и досрочном порядке расторгать договор аренды без наложения на них штрафных санкций. Данный документ также предполагает продление сроков аренды для арендаторов государственной недвижимости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к документу указано, что «арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов» предлагается обязать «заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций».

Отмечается, что такая возможность будет предоставлена тем арендаторам, чьи ежемесячные доходы уменьшались более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе.

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