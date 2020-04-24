Лукашенко подписал указ о поддержке экономики Белоруссии на фоне пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Указ предусматривает поддержку отраслей, наиболее подверженных негативному влиянию сложившейся ситуации, говорится в заявлении пресс-службы. Отмечается, что в качестве поддерживающих мер компаниями предоставляется отсрочка и рассрочка платежей по налоговым кредитам, а также сокращается срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость.
Кроме того, указ вводит арендные каникулы и запрещает увеличение базовой арендной платы. Также предусмотрены выплаты по временной нетрудоспособности гражданам, которые ухаживают за ребенком младше 10 лет.
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