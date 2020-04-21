Запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии может появиться в США

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Глава минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что в стране может быть введен запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Bloomberg.

Он отметил, что сейчас американский президент Дональд Трамп рассматривает все возможные меры по поддержке нефтегазового сектора страны.

«Президент не исключает ни один из этих вариантов», — уточнил Бруйетт.

Министр также добавил, что на данный момент у страны нет зависимости от саудовский нефтяных поставок, «а есть торговля», в отличие от кризиса 1974 года.

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