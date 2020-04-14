Путин обозначил основные экономические проблемы на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин обозначил основные экономические трудности, с которыми страна сталкивается в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил значительное снижение спроса, что привело к сокращению объемов розничной торговли на 35%. Подобная динамика свидетельствует о «практически одномоментном» сжатии рынка, которое является сильным потрясением для предприятий.

Кроме того, в сложившейся ситуации наблюдается резкое снижение числа ипотечных кредитов, что оказывает влияние на строительную отрасль и смежные сектора, добавил президент.

Также наблюдается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики, заявил Путин. Он подчеркнул, что это означает приостановку многих инвестиционных планов, программ развития и обновления предприятий.

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