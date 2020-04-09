СМИ: участники ОПЕК+ выбрали вариант сокращения нефтедобычи

Участники заседания ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 22% или на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По последним данным, заседание ОПЕК+, которое началось в 17.00 мск, все еще продолжается. Как утверждает источник, в настоящее время стороны договорились о сокращении на 10 млн б\с с последующим уменьшением объема.

Планируется, что в июле-декабре добыча уменьшится на 8 млн б\с, а с января 2021 года до апреля — на 6 млн б\с.

«Исключены Иран, Ливия и Венесуэла», — сказал собеседник агентства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ и Саудовская Аравия отложили нефтяные разногласия и договорились двигаться вперед

— Цены на нефть подскочили на 10% и стали падать

— Новак прогнозирует продолжение снижения мирового спроса на нефть