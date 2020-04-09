Цена Brent растет на 10% на фоне соглашения о сокращении добычи нефти

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Цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже растет более чем на 10%, достигнув отметки в $36 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз Brent торговалась выше $36 за баррель 13 марта текущего года.

Нефть сорта WTI дорожает на 13% — до $28,36 за баррель.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Саудовская Аравия на конференции ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи углеводородов более чем на 1,5 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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