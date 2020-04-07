ЦБ предостерег россиян от использующих темы коронавируса мошенников

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Банк России предупредил россиян об активизации мошенников, которые спекулируют на теме коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Так, аферисты обзванивают граждан и узнают данные банковских карт. Они делают это под предлогом отсрочки по выплате кредитов, компенсаций, пособий и возврата средств за различные отмененные услуги.

Кроме того, преступники рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить у граждан данные банковских карт. Также пользователи переходят по ссылкам на зараженные сайты, имитирующие страницы известных организаций.

В связи с этим Банк России рекомендует не говорить посторонним людям данные своей банковской карты и пароли из СМС. Кроме того, не стоит вводить свои данные на неизвестных сайтах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.