Правительство вводит ограничения на продажу ряда медизделий

<img src="//img.gazeta.ru/files3/215/13025215/RIAN_6204101.HR-pic905-895x505-67633.jpg">

Правительство России вводит ограничения на розничную и оптовую продажу некоторых медицинских изделий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, цена на ряд медизделий не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж.

В перечень таких медизделий попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

При этом продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании.

Данные ограничения введены на фоне пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин подписал указ об онлайн-продаже лекарств во время эпидемии

— Убрать перекупщиков: лекарствам пропишут предельную цену