Правительство вводит ограничения на продажу ряда медизделий
Правительство России вводит ограничения на розничную и оптовую продажу некоторых медицинских изделий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, цена на ряд медизделий не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж.
В перечень таких медизделий попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
При этом продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании.
Данные ограничения введены на фоне пандемии коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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