Список системообразующих предприятий появится 10 апреля
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Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«Итоговый список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу», — сообщили в секретариате.
Отмечается, что список формируется по критериям оборота производства, численности сотрудников и рекомендаций профильных министерств.
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