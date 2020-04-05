Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Итоговый список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу», — сообщили в секретариате.

Отмечается, что список формируется по критериям оборота производства, численности сотрудников и рекомендаций профильных министерств.

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