Погранпосты на границе Молдавии и Украины перестали работать после аварии в энергосистеме

Базы данных таможенной службы Молдавии вышли из строя, на этом фоне в республике не работают пограничные посты с Украиной. Об этом сообщила украинская таможенная служба в Telegram-канале.

Предположительно, причиной проблемы стала масштабная авария в энергетической системе Украины, которая также затронула Молдавию.

Газета «Известия» со ссылкой на мэра Кишинева Иона Чебана сообщила, что в столице и некоторых районах Молдавии произошло отключение света. Большая часть Кишинева оказалась обесточена, в связи с чем глава города призвал сотрудников полиции выехать на перекрестки с неработающими светофорами и взяться за регулирование движения транспортных средств.

Министерство энергетики Молдавии в социальных сетях заявило, что перебои с электроснабжением в республике связаны со сбоем в работе энергосетей Украины.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения после того, как случился технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Ранее в Германии возмутились из-за поставки генераторов Украине на фоне блэкаута в Берлине.