Экс-советник Меркель усомнился в скором наступлении прочного мира на Украине

Экс-советник Меркель Вад: пока нельзя говорить о прочном мире на Украине

Переговоры по Украине пока ведут лишь к прекращению огня, а не к прочному миру, о котором говорить еще рано. Об этом написал в статье для Berliner Zeitung экс-советник бывшего канцлера Ангелы Меркель Эрих Вад.

«Многое указывает на то, что мы просто движемся к прекращению огня, к паузе в войне на европейской земле, которую ведут главным образом США и Россия. Остается нерешенным реальный вопрос о власти в Евразии, поднятый США в отношении России — точнее, в отношении фактического системного противника США, Китая», — отметил он.

По словам экс-советника, сейчас у США нет «фундаментального интереса в подлинном европейско-российском примирении», так как они получают выгоду от конфликта «в политическом, экономическом и военном плане». Вад считает, что переговоры нужны США, так как американцы стремятся к «политическому балансу» с Москвой, чтобы ослабить Китай.

«После прекращения огня конфликт неизбежно продолжится, если основополагающие и вызывающие конфликт проблемы, включая сами боевые действия на Украине, не будут решены политически или дипломатически, то есть путем баланса интересов и диалога», — отметил Вад.

Среди таких проблем советник перечислил: суверенитет Украины, условия ее сближения с ЕС, гарантии безопасности для Киева, взаимное признание стратегических сфер влияния (особенно между США и РФ в Европе), сдерживание гонки вооружений и контроль над ними, обеспечение «оперативного управления» линии соприкосновения НАТО и России, а также отказ от применения силы и «укрепление доверия» в Европе, особенно в странах Балтии, в Молдове, Грузии, Сербии и на Украине.

«Это огромный политический пакет работ. Если мы, европейцы, не предпримем активных мер для решения этой проблемы, продолжающиеся переговоры о «мирном плане» лишь прервут конфликт, но не положат ему конец», — считает Вад.

1 февраля должна состояться следующая встреча представителей России и Украины по мирному урегулированию конфликта, при этом на ней не будет присутствовать делегация из США. Президент Украины Владимир Зеленский 30 января сообщил, что встречу могут перенести из-за обострения ситуации с Ираном и США. По словам госсекретаря США Марко Рубио, сейчас на переговорах осталось решить только территориальный вопрос.

При этом издание Bloomberg написало, что российские власти не видят «больших шансов» на прорыв в мирных переговорах.

Ранее на Украине заявили о потере надежд на скорый мир.