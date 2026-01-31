Пэрис Хилтон хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену

Предпринимательница Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь певице Бритни Спирс вернуться на смену. Об этом она поговорила с изданием Attitude.

По словам Хилтон, они со Спирс обсуждали возможность записать «какую-нибудь веселую песню». Звезда заявила, что коллаборация поп-иконой стало бы для нее исполнением мечты.

«Недавно я снова разговаривала с ней о музыке. Посмотрим, что получится. Это было бы буквально самым знаковым событием в истории. Воплощением мечты», — рассказывает Хилтон.

Знаменитость добавила, что ее любимый альбом Спирс — «Blackout».

«Она была собой. И она одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Настоящая поп-принцесса с самым большим сердцем. Этот альбом просто потрясающий», — делится Хилтон.

Дружба Хилтон и Спирс началась в начале 2000‑х, они не раз поддерживали друг друга. При этом в своих мемуарах The Woman in Me («Женщина во мне») Спирс написала, что их дружба «никогда не была такой сумасшедшей, как это изображала пресса».

Пэрис Хилтон несколько раз переодевалась в Бритни Спирс на Хэллоуин.

В 2008 году из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

С тех пор исполнительница хита «Toxic» не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.

Ранее сообщалось, что сын Бритни Спирс разыгрывает мать, обещая выйти на сцену с ней.