Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Пэрис Хилтон хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену

Предпринимательница Хилтон намекнула на совместную песню со Спирс
imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предпринимательница Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь певице Бритни Спирс вернуться на смену. Об этом она поговорила с изданием Attitude.

По словам Хилтон, они со Спирс обсуждали возможность записать «какую-нибудь веселую песню». Звезда заявила, что коллаборация поп-иконой стало бы для нее исполнением мечты.

«Недавно я снова разговаривала с ней о музыке. Посмотрим, что получится. Это было бы буквально самым знаковым событием в истории. Воплощением мечты», — рассказывает Хилтон.

Знаменитость добавила, что ее любимый альбом Спирс — «Blackout».

«Она была собой. И она одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Настоящая поп-принцесса с самым большим сердцем. Этот альбом просто потрясающий», — делится Хилтон.

Дружба Хилтон и Спирс началась в начале 2000‑х, они не раз поддерживали друг друга. При этом в своих мемуарах The Woman in Me («Женщина во мне») Спирс написала, что их дружба «никогда не была такой сумасшедшей, как это изображала пресса».

Пэрис Хилтон несколько раз переодевалась в Бритни Спирс на Хэллоуин.

В 2008 году из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

С тех пор исполнительница хита «Toxic» не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.

Ранее сообщалось, что сын Бритни Спирс разыгрывает мать, обещая выйти на сцену с ней.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!