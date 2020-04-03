Путин поручил сделать ипотеку более доступной
close
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ разработать меры по снижению стоимости ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Регулятор должен предоставить свои предложения к 1 мая. К этому же сроку кабинету министров совместно с ЦБ поручено разработать программу по развитию жилищного строительства.
Помимо этого, глава государства дал задание правительству продумать, как повысить инвестиционную привлекательность проектов строительства жилья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку ряда отраслей
— Путин объявил о скором обнародовании новых мер экономической поддержки