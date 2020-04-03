Путин поручил сделать ипотеку более доступной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/13011121/RIAN_6199600.HR-pic905-895x505-93080.jpg">

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ разработать меры по снижению стоимости ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Регулятор должен предоставить свои предложения к 1 мая. К этому же сроку кабинету министров совместно с ЦБ поручено разработать программу по развитию жилищного строительства.

Помимо этого, глава государства дал задание правительству продумать, как повысить инвестиционную привлекательность проектов строительства жилья.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку ряда отраслей

— Путин объявил о скором обнародовании новых мер экономической поддержки

— Путин подписал закон о защите капиталовложений