Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили увеличить выплаты ко Дню Победы

Депутат Гаврилов: выплаты инвалидам и участникам ВОВ необходимо увеличить
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил увеличить выплаты ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к Дню победы. Его слова передает ТАСС.

Депутат напомнил, что в 2025 году ветеранам и инвалидам ВОВ выплатили по 80 и 55 тысяч рублей в зависимости от категории ветеранов, бывших узников и работников тыла.

«Сейчас на федеральном уровне участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечисляется ежегодная выплата в 10 тысяч рублей. Желательно поднять эту выплату», — пояснил Гаврилов.

Отдельно он выделил помощь детям войны, чье детство пришлось на бомбежки, недоедание, холод, потерю близких. Сегодня их положение зависит от региона — в одних субъектах есть специальные выплаты и льготы, в других поддержка заметно скромнее.

В конце марта в Московской области определили размер выплат ветеранам ко Дню Победы. По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, около 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!