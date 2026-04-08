В Госдуме предложили увеличить выплаты ко Дню Победы

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил увеличить выплаты ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к Дню победы. Его слова передает ТАСС.

Депутат напомнил, что в 2025 году ветеранам и инвалидам ВОВ выплатили по 80 и 55 тысяч рублей в зависимости от категории ветеранов, бывших узников и работников тыла.

«Сейчас на федеральном уровне участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечисляется ежегодная выплата в 10 тысяч рублей. Желательно поднять эту выплату», — пояснил Гаврилов.

Отдельно он выделил помощь детям войны, чье детство пришлось на бомбежки, недоедание, холод, потерю близких. Сегодня их положение зависит от региона — в одних субъектах есть специальные выплаты и льготы, в других поддержка заметно скромнее.

В конце марта в Московской области определили размер выплат ветеранам ко Дню Победы. По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, около 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.