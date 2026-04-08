Дмитриев назвал сроки восстановления мировых энергетических рынков

Для восстановления мировых энергетических рынков потребуются месяцы даже с открытым Ормузским проливом. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Энергетическим рынкам потребуются месяцы для нормализации, даже если Ормузский пролив останется открытым», — написал Дмитриев, комментируя статью Bloomberg, где говорится о том, что для нормализации цен на авиационное топливо потребуются месяцы даже после открытия этого водного пути.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов.

