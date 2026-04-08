Продавец российских автомобилей понес миллиардные убытки

«Ведомости»: Tenet в 2025 году получил убыток на 8,7 млрд рублей
Дистрибутор российских автомобилей Tenet в 2025 году получил убыток на 8,7 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность «Тенет рус».

Представители компании объяснили многомиллиардный убыток высокой себестоимостью автомобилей, невозможностью повышения отпускных цен, а также высокими тратами на стимулирование продаж. Кроме того, на складах хранится большое количество автомобилей, а потребительский спрос на авторынке упал.

По данным издания, за год выручка компании составила 219 млрд рублей: на автомобили Chery пришлось более 110,6 млрд рублей, на машины под брендом Tenet — 97,6 млрд рублей. Оставшуюся часть доходов составили продажи запчастей и аксессуаров на 183,5 млрд рублей.

3 апреля «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат» писали, что в России за март было продано 104,3 тыс. новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем в марте 2025 года. Результат стал лучшим с начала 2026 года.

По итогам I квартала 2026 года в России продано 264,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сильнее всего прибавила Toyota (рост в 2,1 раза). Снижение показали четыре бренда: Geely (–4,4%), Jaecoo (–5,2%), Lada (–17,4%) и Changan (–40,7%).

Ранее россиянам назвали причины бума продаж машин с пробегом.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

