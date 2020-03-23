ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста

Европейский союз из-за коронавируса впервые разрешил отклоняться от Пакта стабильности и роста, базового документа еврозоны, пишет ТАСС.

Сообщается, что приостановление предложила Еврокомиссия. Идею поддержал совет ЕС по экономике и финансам.

Пакт устанавливает два ограничения: дефицит госбюджета не больше 3% ВВП страны и госдолг до 60% ВВП. Временная отмена позволит государствам выделить дополнительные средства на поддержку бизнеса в условиях коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса

В Чехии заявили о возможном закрытии границ ЕС на два года