В Госдуме предлагают провести дополнительную индексацию зарплат и пенсий

Член Государственной думы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о проведении внеочередной индексации зарплат и пенсий, сообщает «Российская газета».

Дополнительная индексация будет являться мерой поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа и снижения цены нефти и курса рубля, считает депутат. Кроме того, падение курса рубля приведет к подорожанию импортных товаров на 10-35%, заявил Миронов со ссылкой на экспертные оценки.

По его словам, размер и сроки индексации предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации и российским правительством, однако чем раньше начнется в работа в этом направлении, тем лучше, подчеркнул депутат.

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