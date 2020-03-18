Индекс Мосбиржи упал ниже показателей апреля 2018 года
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки.
Так, индекс упал на 5,68%, до отметки в 2098,35 пункта.
Ранее такой показатель был зафиксирован в апреле 2018 года.
Кроме того, на 1,225% снизился индекс РТС, до 829,53 пункта.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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