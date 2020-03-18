Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Достигнув максимума с февраля 2016 года, затем курс доллара опустился до 77 рублей.
Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,7%, до 83,49 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. По состоянию на 10:15 мск евро торгуется на уровне 84,66 руб. (+2,1%).
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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