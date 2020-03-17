Правительство поддержит производство лекарств и медоборудования из-за коронавируса

Центральный банк смягчил требования к банкам с целью предоставления дополнительных возможностей по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В документе под названием «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» говорится, что правительство России и Центробанк принимают оперативные меры против влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках.

В связи с этим ЦБ вводит пакет мер для обеспечения минимизации последствий этих факторов для населения и экономики. В первую очередь, отмечает регулятор, речь идет о сфере здравоохранения.

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