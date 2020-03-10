В Кремле отозвались о ситуации на нефтяном рынке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Неоднократные заявления президента на фоне турбулентности мировых рынков о том, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы сдемпировать временную нестабильность», — напомнил пресс-секретарь.
Песков также ответил на вопрос, возможно ли договориться с Саудовской Аравией, и предсказывал ли Кремль падение рубля.
«На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Я не буду здесь ничего добавлять, такой возможности никто не исключает», — сказал Песков.
По его словам, сокращение спроса на нефть и нефтепродукты на мировых рынках стали фиксировать еще раньше, подобная динамика прогнозировалась.
Ранее сообщалось об обвале цен на нефть на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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