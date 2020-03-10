Новак заявил, что падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что падение стоимости нефти не повлияет на розничные цены на бензин в РФ, они будут стабильными на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с принятыми в середине 2018 года правительством регуляторными мерами по стабилизации ситуации с внутренним топливным рынком.

Он отметил, что этот инструмент позволяет сглаживать произошедшие на мировых рынках колебания, а также нивелировать изменение цен как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

При этом Новак добавил, что цены в РФ — стабильные, не превышают уровень инфляции.

Ранее сообщалось об обвале цен на нефть на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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