Торги на Нью-Йоркской бирже приостановили после падения индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили на 15 минут после падения индексов, сообщает Associated Press.

Индексы Dow Jones и S&P 500 показали снижение на 7%.

Ранее сообщалось об обвале цен на нефть на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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