Цена нефти WTI рухнула на 10%

Цена нефти марки WTI снизилась более чем на 10%, сообщает CNBC.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть WTI обвалилась на 10,07% и составила $41,28 за баррель, достигнув минимума с августа 2016 года. Цена нефти Brent также снизилась на 9,4% до $45,27 за баррель.

Ранее в ходе заседания ОПЕК+ страны не смогли достичь соглашения по дополнительному сокращению добычи нефти. Была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти были сняты.

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