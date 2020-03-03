Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян

Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло. Об этом сообщают «Известия».

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что количество попыток незаконно списать бонусы с карт системы лояльности возросло до нескольких тысяч. По словам эксперта, с этой проблемой столкнулись компании из разных сегментов: телеком-операторы, транспортные организации, розничные сети.

Эксперт также рассказал о возможных путях нелегального списания бонусов. Мошенник может получить доступ к личному кабинету жертвы и затем пользоваться чужими бонусами при оплате собственных покупок. Кроме того, злоумышленники могут зарегистрировать карту, выданную другому человеку, на свое имя. В таком случае, обманутый даже не будет подозревать, что у него есть онлайн-кабинет, через который, все накопленные им баллы утекают к мошеннику.

Сизов добавил, что программы лояльности оцениваются примерно в 50 млрд рублей, поэтому внимание воров к этой сфере легко объяснимо.

Как отмечается, компании, из-за хищений баллов со скидочных карт, несут репутационные потери, поскольку недовольные клиенты теряют доверие к бренду.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали «такси от банка».