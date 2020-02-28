Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение из-за коронавируса

Российские биржевые индексы продолжили снижаться на фоне распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Как отмечается, индекс РТС падает более чем на 7,2%, до 1285,97 пункта, а индекс Мосбиржи теряет около 5,3% и находится на уровне 2762,3 пункта.

Эти значения соответствуют ситуации середины октября 2019 года.

Лидерами падения стали акции «Мечела» (-10%), «Алросы» (-9,1%), «Интер РАО» (-8,2%), «Аэрофлота» (-8,1%), АФК «Системы» (-7,7%), ММК (-7,2%), «Магнита» (-7,1%), «Полюса» (-6,6%), ФСК ЕЭС (-5,9%), НЛМК (-5,6%), «Детского мира» (-5,6%), «Лукойла» (-5,5%), «Русала» (-5,2%), «Роснефти» (-4,9%).

Российских рынок слабеет на фоне опасений из-за распространения коронавируса.

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