Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Выручка «Роснефти» по итогам 2019 года выросла на 5,3%, составив рекордные для компании 8,7 трлн рублей.

Рост выручки связан с ростом объемов реализации нефти на 20,1% при снижении мировых цен на нее на 6,2%.

Показатель компании по итогам отчетного периода на 2% превысил консенсус-прогноз аналитиков инвестиционных банков.

Динамика выручки «Роснефти» в 2019 году в долларовом выражении (1,6%) выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-11,2%), BP (-6,9%), Equinor (-20%) и Chevron (-12,9%).

При этом в IV квартале выручка Компании выросла почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2,224 трлн рублей.

Показатель EBITDA в январе-декабре увеличился на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего года – до 2,11 млрд рублей. Рост показателя связан с ростом поставок нефти преимущественно в восточном направлении, а также эффективным контролем над затратами.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам НК (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), в 2019 году выросла на 29% по сравнению с 2018 годом, составив 708 млрд рублей. Это самый высокий показатель годовой чистой прибыли за всю историю НК «Роснефть».

«Роснефть» сократила в 2019 году общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 15,6% или на 907 млрд руб.