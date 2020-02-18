Россия разрабатывает план снижения рисков от нарушения поставок из Китая
План мероприятий по минимизации рисков при нарушении поставок из Китая на фоне распространения коронавируса нового типа разрабатывается в России, заявил заместитель главы российского Министерства экономического развития Азер Талыбов. Об этом сообщает РИА Новости.
Распространение коронавируса оказывает воздействие на мировую экономику, отметил Талыбов. Он добавил, что в будущем эпидемия начнет влиять и на экономику России.
Одной из возможных угроз российской экономике замминистра считает нарушения поставок из Китая. По его словам, к этому может привести сокращение выпуска продукции в Китае и сокращение числа работников из-за отпусков.
В настоящий момент российская сторона занимается разработкой плана мероприятий по минимизации возможного ущерба, подчеркнул Талыбов.
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