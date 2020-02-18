Россия разрабатывает план снижения рисков от нарушения поставок из Китая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/10383581/RIAN_02353700.HR.ru-pic905-895x505-37504.jpg">

План мероприятий по минимизации рисков при нарушении поставок из Китая на фоне распространения коронавируса нового типа разрабатывается в России, заявил заместитель главы российского Министерства экономического развития Азер Талыбов. Об этом сообщает РИА Новости.

Распространение коронавируса оказывает воздействие на мировую экономику, отметил Талыбов. Он добавил, что в будущем эпидемия начнет влиять и на экономику России.

Одной из возможных угроз российской экономике замминистра считает нарушения поставок из Китая. По его словам, к этому может привести сокращение выпуска продукции в Китае и сокращение числа работников из-за отпусков.

В настоящий момент российская сторона занимается разработкой плана мероприятий по минимизации возможного ущерба, подчеркнул Талыбов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний

— Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

— Глава Центробанка РФ оценила влияние коронавируса на экономику страны