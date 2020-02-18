Россиянам-должникам могут перестать отключать услуги ЖКХ

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, согласно которым отключение россиянам услуг ЖКХ за долги будет отменено. Об этом сообщают «Известия».

Уже успело положительно оценить проект правовое управление Госдумы.

По мнению инициатора изменений депутата Алексея Куринного, отключение ЖКХ затрагивает не только должников, но и все жителей многоквартирного дома. Например, перекрытие канализации приводит к антисанитарии в других квартирах.

Он также привел в пример людей, которых лишают отопления из-за долгов. В таком случае, вся семья вынуждена жить в холоде.

При этом Куринной отметил, что сейчас вынося решения суды руководствуются преимущественно санитарными нормами и чаще встают на сторону граждан. Но было бы лучше закрепить эти нормы в Жилищном кодексе.