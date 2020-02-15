В минэнерго США оценили перспективы «Северного потока — 2»

Глава министерство энергетики США Дэн Бруйетт оценил перспективы строительства газового проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

По его мнению, России не удастся вовремя завершить строительство.

Он также отметил, что «Газпром» во время строительства столкнулся «с длительной задержкой», объяснив ее отсутствием у России необходимых технологий.

«Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют», — добавил Бруйетт.

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