Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
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В начале торговой сессии в среду, 12 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10.095 мск, курс доллара уменьшился на 26 коп. и составил 63,11 руб.
В свою очередь, курс евро упал на 38 коп. до 68,83 руб.
Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,7% — до 54,95 доллара за баррель.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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