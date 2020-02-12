Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В начале торговой сессии в среду, 12 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.095 мск, курс доллара уменьшился на 26 коп. и составил 63,11 руб.

В свою очередь, курс евро упал на 38 коп. до 68,83 руб.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,7% — до 54,95 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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